Meer dan 2,5 miljoen coronabesmettingen in Europa

Het aantal vastgestelde gevallen van besmetting met het coronavirus is in Europa de 2,5 miljoen gepasseerd, zegt het Franse persbureau AFP op basis van eigen tellingen. Meer dan de helft van die gevallen zijn aangetroffen in Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië.

AFP telde zaterdagochtend 192.158 doden in Europa sinds de uitbraak van het virus. Het Verenigd Koninkrijk heeft met 42.461 de meeste doden, gevolgd door Italië met 34.561 en Spanje met 28.315 overledenen.

De autoriteiten in Rusland melden de meeste besmettingen, namelijk 576.952. Het officiële dodental staat daar op 8007.

Nederland telde tot nog toe 6089 sterfgevallen door corona. Het virus is in totaal nu vastgesteld bij 49.502 Nederlanders.

Aangenomen wordt dat er in werkelijkheid veel meer mensen zijn besmet en bezweken aan de gevolgen het longvirus. In de hele wereld zijn 8.680.649 gevallen geteld, en 459.976 doden.