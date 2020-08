Meer dan 180.000 coronadoden in VS

Het aantal coronadoden in de Verenigde Staten, het land dat door de pandemie qua doden en qua besmettingen het hardst is getroffen, is donderdag de 180.000 gepasseerd. De afgelopen 24 uur zijn 931 Amerikanen gestorven aan de gevolgen van het longvirus, daarmee komt het totale aantal doden uit op 180.527. Dat meldt de Johns Hopkins University.

Het aantal nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal bedroeg 42.859. Tot nu toe zijn 5.860.397 inwoners besmet geraakt. Minstens 2 miljoen van hen zijn inmiddels hersteld.

Wereldwijd zijn ruim 24 miljoen mensen geïnfecteerd geraakt met het virus. Bijna 830.000 van hen hebben die besmetting niet overleefd.