Meer dan 160 doden door mijnramp Myanmar

De autoriteiten in Myanmar zeggen dat ruim 160 lichamen zijn geborgen na een aardverschuiving bij een jademijn. Zeker 54 mensen raakten gewond en zijn overgebracht naar ziekenhuizen.

De mijnwerkers verzamelden stenen in het jaderijke gebied bij de stad Hpakant in de noordelijke staat Kachin toen ze werden bedolven door een „moddergolf” veroorzaakt door zware regenval, aldus de brandweer op Facebook. De politie zegt dat was opgeroepen om niet te gaan werken tijdens het noodweer.

Hulpverleners werkten de hele dag door om mensen uit de modder te halen. De aanhoudende regenval bemoeilijkte het reddingswerk. Een hoge politiemedewerker zei dat het noodweer kan leiden tot een nieuwe aardverschuiving.

In het gebied werken veel mensen uit arme gemeenschappen. Zij kunnen stenen inruilen voor levensmiddelen of geld, maar zetten daarbij wel hun leven op het spel. Bij een aardverschuiving in 2015 vielen meer dan honderd doden.