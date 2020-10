Meer dan 1500 coronapatiënten op Franse ic’s

Op de intensivecareafdelingen in Franse ziekenhuizen worden meer dan 1500 coronapatiënten behandeld. Het is voor het eerst sinds 27 mei dat deze drempel is overschreden. Er liggen nu meer dan 8600 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. Het was eind juni dat dat aantal voor het laatst zo hoog was.

Premier Jean Castex heeft gewaarschuwd voor nieuwe lokale lockdowns. „Niets kan worden uitgesloten, gezien wat er in onze ziekenhuizen gebeurt.” Een landelijke lockdown vermijden zou mogelijk moeten zijn, aldus Castex.

Het aantal nieuwe besmettingen loopt sinds ruim een maand op. Afgelopen week kondigde de overheid al extra maatregelen aan om verdere verspreiding tegen te gaan, vooral in de grote steden. Cafés in onder meer de hoofdstad Parijs blijven voorlopig dicht.

De gezondheidsautoriteiten meldden maandag 8505 nieuwe besmettingen, flink minder dan afgelopen weekend. Zaterdag waren het er bijna 27.000 en zondag ruim 16.000. De aantallen zijn op maandag vaak relatief laag omdat er op zondag minder wordt getest. In totaal zijn ruim 743.000 besmettingen gerapporteerd.

Frankrijk heeft 32.285 sterfgevallen gemeld, waarvan 95 in het laatste etmaal.