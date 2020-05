Meer dan 150.000 Europese coronadoden

Het Europese dodental als gevolg van het coronavirus is donderdag de 150.000 gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van het Franse persbureau AFP. De meeste slachtoffers vielen in Groot-Brittannië, Spanje, Italië en Frankrijk. In alle Europese landen stierven voor zover bekend 150.138 mensen door het virus, dat eind vorig jaar voor het eerst opdook in China.

In Europa, dat het hardst getroffen werelddeel is, raakten vooralsnog ruim 1,6 miljoen mensen besmet.

Wereldwijd gingen bijna 265.000 dood door het coronavirus. De Verenigde Staten zijn het zwaarst getroffen, met meer dan 1 miljoen besmettingen en bijna 75.000 sterfgevallen.