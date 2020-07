Meer dan 150.000 coronadoden in Verenigde Staten

De Verenigde Staten tellen inmiddels meer dan 150.000 coronadoden. In elf dagen kwamen er 10.000 geregistreerde sterfgevallen bij, een van de snelste stijgingen tot nu toe in het land met de meeste slachtoffers ter wereld.

Het aantal nieuwe besmettingen per week is voor het eerst sinds juni gedaald. Deze maand is er nog wel een piek aan infecties geregistreerd in Arizona, Californië, Florida en Texas. De toename heeft de staten ertoe gedwongen versoepelingen van coronamaatregelen weer terug te draaien.