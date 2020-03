Meer dan 11.000 coronabesmettingen in Spanje

Het aantal mensen dat in Spanje is besmet met het nieuwe coronavirus is gestegen tot ruim boven de 10.000. De teller stond dinsdag op 11.178. Tot dusver zijn 491 patiënten aan de gevolgen van het virus overleden. De Spaanse gezondheidsautoriteiten hebben ook bekendgemaakt dat meer dan duizend (1028) patiënten helemaal genezen zijn. Ze hopen dat de dagelijkse stijging van het aantal slachtoffers iets zal gaan afnemen.

Met 43 procent van alle gevallen is de hoofdstad Madrid en omgeving het zwaarst getroffen. Het Spaanse kabinet vergadert dinsdag met videoverbindingen. Alleen de vier ministers die het nauwst betrokken zijn bij de bestrijding van de gevolgen van het virus zijn aanwezig in dezelfde ruimte waar premier Pedro Sánchez het beraad voorzit.