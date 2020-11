Meer dan 100 miljoen Amerikanen stemden vervroegd

Meer dan 100 miljoen Amerikanen hebben vervroegd een stem uitgebracht voor de presidentsverkiezingen. Ruim 64,5 miljoen mensen deden dat per post, de rest deed dat in persoon. Ondertussen zijn in de VS de stembussen opengegaan voor het ‘gewone stemmen’.

De cijfers komen van het US Elections Project van de Universiteit van Florida, dat in totaal 150 miljoen stemmen verwacht. Dat zou een opkomst betekenen van meer dan 62 procent, een record in de recente geschiedenis.

Bijna 240 miljoen Amerikanen mogen stemmen bij de presidentsverkiezingen. Vier jaar geleden brachten ongeveer 137 miljoen Amerikanen een stem uit. Destijds stemde 40 procent vervroegd.