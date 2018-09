Meer dan 100 doden in een maand in Tripoli

In de Libische hoofdstad Tripoli zijn ondanks een vorige maand overeengekomen wapenstilstand 106 mensen gedood. Nog eens vijfhonderd mensen raakten volgens de internationaal erkende eenheidsregering gewond bij gevechten met rivaliserende milities.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties riep zaterdag in een verklaring alle partijen in het conflict op om de gevechten onmiddellijk te beëindigen en het lijden van de burgerbevolking te verlichten.

Libië is in chaos sinds de dood van heerser Muammar al-Kadaffi in 2011. Drie regeringen strijden om de macht in het land en honderden milities profiteren van het machtsvacuüm in een groot deel van de Noord-Afrikaanse staat. Ook cellen van extremisten, waaronder IS, zouden zich in het land ophouden.

Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) beschreef de situatie in Libië als desolaat. De enige overgebleven internationale luchthaven is vanwege de gevechten gesloten.