Meer dan 100.000 doden door coronavirus in VS

In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 100.000 coronapatiënten bezweken aan de gevolgen van het virus. Dit meldde de omroep NBC woensdag. De omroep baseert zich op informatie van de autoriteiten in de Amerikaanse staten. Ook de website Worldometer meldde woensdag meer dan 100.000 coronadoden in de VS.

Het land van 330 miljoen inwoners staat bovenaan de lijst met aantallen besmettingen en sterfgevallen. Er zijn meer dan 1,7 miljoen gevallen vastgesteld. Bijna een half miljoen patiënten zijn genezen.