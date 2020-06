Meer dan 100.000 coronabesmettingen in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is maandag de grens van 100.000 vastgestelde besmettingen met het coronavirus gepasseerd. Er werden volgens de autoriteiten ruim 4200 nieuwe infecties geregistreerd. Tot dusver zijn er 1991 coronadoden te betreuren in het land.

De Zuid-Afrikaanse regering stelde ruim twee maanden geleden strikte lockdownmaatregelen in om het virus te beteugelen, maar is die stapsgewijs aan het versoepelen. Onder meer kapsalons en restaurants zouden binnenkort weer hun deuren mogen openen.

Kaapstad en de West-Kaap, de omliggende provincie, gelden met meer dan vijftig procent van alle bekende gevallen als het epicentrum van de Zuid-Afrikaanse corona-uitbraak. Van alle negen provincies in het land stijgt het aantal nieuwe besmettingen het snelst in Gauteng. In die provincie liggen de steden Johannesburg en Pretoria.