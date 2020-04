Meer dan 10.000 doden door coronavirus in Spanje

In Spanje zijn in 24 uur tijd 950 patiënten bezweken aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het aantal sterfgevallen komt daarmee op 10.003. In het Zuid-Europese land zijn tot dusver meer dan 110.000 besmettingen vastgesteld. Meer dan een kwart van de patiënten is inmiddels genezen, melden Spaanse media. De stijging van het aantal sterfgevallen was de grootste tot nu toe.

Het aantal slachtoffers komt dicht in de buurt van die in het zwaar getroffen Italië, waar nu ruim driehonderd gevallen meer geregistreerd staan. Het aantal doden als gevolg van het nieuwe coronavirus is in Italië met meer dan 13.000 sterfgevallen nog steeds het hoogst. Toch heerst optimisme in Italië, omdat de stijging van het aantal gevallen terugloopt. Het duurt nu ruim twee weken voor het aantal patiënten is verdubbeld. In Spanje verdubbelt het aantal patiënten nu elke 7,5 dagen volgens cijfers van de gezaghebbende Johns Hopkins Universiteit.

In heel de wereld loopt het aantal vastgestelde besmettingen naar de 1 miljoen. In China waar het virus drie maanden geleden opdook, zijn er nnu minder dan 1900 patiënten. In de VS zijn nu de meeste besmettingen vastgesteld. Het land telt nu circa 215.000 gevallen. Meer dan 5000 patiënten zijn er aan het virus bezweken.