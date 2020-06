Het dodental als gevolg van het coronavirus in Mexico is opgelopen tot boven de 10.000. Het ministerie van Volksgezondheid in het land meldde maandag 237 nieuwe doden, waarmee het aantal doden als gevolg van Covid-19 is opgelopen tot 10.167.

Mexico meldde 2771 nieuwe besmettingen waarmee het aantal geregistreerde besmette personen in het land op 93.435 is gekomen. Volgens autoriteiten ligt het daadwerkelijke aantal waarschijnlijk nog veel hoger.