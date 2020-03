Meer dan 10.000 coronagevallen in Zwitserland

Zwitserland heeft als vijfde land in Europa meer dan 10.000 coronabesmettingen vastgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat zeker 10.661 mensen positief hebben getest op het virus, bijna 1000 meer dan een dag eerder.

Naast het Alpenland met circa 8,5 miljoen inwoners hebben ook Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje melding gemaakt van meer dan 10.000 besmettingen. Buiten Europa hebben alleen China, Iran en de VS die grens overschreden.

De eerste besmetting in Zwitserland is eind februari vastgesteld. Sindsdien zijn volgens de autoriteiten meer dan 91.000 mensen getest op het virus. Zij bleken in de meeste gevallen niet besmet te zijn.

Degenen die het virus wel bleken te hebben, waren gemiddeld 52 jaar oud. De jongste patiënt was minder dan 1 jaar oud en de oudste 102.