Meer dan 10.000 coronadoden in stad New York

In de Amerikaanse stad New York zijn meer dan 3700 doden toegevoegd aan het officiële dodental als gevolg van het coronavirus. Het gaat om mensen die niet zijn getest, maar hoogstwaarschijnlijk wel zijn overleden aan het longvirus.

Het aantal coronadoden in de metropool is door de nieuwe telling tot boven de 10.000 gestegen. Onder de 3700 nieuwe sterfgevallen zijn patiënten die buiten het ziekenhuis overleden en corona gerelateerde symptomen hadden, zei een woordvoerder van burgemeester Bill de Blasio.

„We zijn erop gericht ervoor te zorgen dat elke New Yorker die stierf als gevolg van Covid-19 geteld wordt”, zei gezondheidscommissaris Oxiris Barbot in een verklaring over de nieuwe cijfers. „Hoewel deze gegevens de tragische impact van het virus op onze stad weerspiegelen, zullen ze ons ook helpen de omvang en omvang van de epidemie te bepalen en ons begeleiden bij onze beslissingen.”