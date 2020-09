Het aantal mensen dat in België is overleden als gevolg van het coronavirus staat op 10.001. Gezondheidsinstituut Sciensano heeft dat gemeld.

In België zijn 117.115 besmettingen vastgesteld. Gemiddeld kwamen er afgelopen week dagelijks 1550 bij. Het aantal ziekenhuisopnames per dag ligt op 67. Er liggen 716 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 150 op de intensive care.