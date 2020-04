Meer dan 10.000 besmettingen met coronavirus in Polen

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Polen heeft de 10.000 overschreden. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Warschau zijn er nu in totaal 10.034 mensen positief getest.

In het land zijn 404 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Volgens de informatie worden momenteel meer dan 3500 patiënten met Covid-19 in ziekenhuizen behandeld.

Het eerste coronavirusgeval in Polen deed zich op 4 maart voor. Een week later beval de regering uitgebreide waarborgen tegen verdere verspreiding in het land met 38 miljoen inwoners.

Deze week kondigde de regering overigens de eerste versoepelingen aan van de lockdownmaatregelen. Zo zijn de parken en bossen weer toegankelijk voor wandelaars. Ook de beperkingen op het aantal klanten in winkels is versoepeld.

In mei kunnen de hotels waarschijnlijk weer gasten ontvangen als onderdeel van de tweede fase van versoepeling van restricties, zei een regeringswoordvoerder woensdag.

„De opening van hotels zou in mei moeten worden beslist, inclusief hotels aan zee”, vertelde hij aan de omroep TVP Info.