Meer dan 1,5 miljoen besmettingen coronavirus wereldwijd

Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is met het nieuwe coronavirus is gestegen tot boven de 1,5 miljoen. Dat meldt persbureau AFP op basis van een eigen telling van officiële cijfers. Het dodental staat op zeker 87.000.

De meeste besmettingen zijn gemeld in de Verenigde Staten, Spanje en Italië. In die landen zijn ook de meeste doden gevallen. In 192 landen zijn besmettingen gemeld.

De uitbraak begon in de Chinese stad Wuhan, maar lijkt nu vooral in Europa en de Verenigde Staten voor veel slachtoffers te zorgen. Volgens Chinese cijfers is de virusuitbraak daar grotendeels ingedamd.