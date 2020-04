Meer coronagevallen gemeld in Rusland dan China

Het coronavirus blijft in Rusland om zich heen grijpen. De Russische autoriteiten melden dat inmiddels bij 87.147 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben. Dat betekent dat Rusland nu meer besmettingen heeft gemeld dan China, waar het virus opdook.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Rusland is de afgelopen maand explosief gestegen. De autoriteiten melden maandag dat het afgelopen etmaal bij nog eens 6198 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben.

In China worden tegenwoordig nauwelijks nog nieuwe coronagevallen gemeld, al wordt wel gevreesd dat mensen het virus vanuit het buitenland meenemen. In totaal zijn volgens officiƫle cijfers 82.830 mensen besmet geraakt in China.