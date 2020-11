Meer coronadoden in Spanje door andere telling

Spanje heeft het dodental als gevolg van het coronavirus bijgesteld van 36.495 naar 38.118. Dat komt doordat het ministerie van Volksgezondheid de tellingsmethode heeft aangepast.

Ook het aantal besmettingen is omhoog bijgesteld. Het zijn er nu ruim 1,28 miljoen, terwijl het er een dag eerder nog een kleine 1,26 miljoen waren. Het gaat om mensen van wie eerder werd gedacht dat ze negatief waren getest.

Spanje kent geen nationale lockdown, maatregelen om het virus terug te dringen worden regionaal genomen. In de zuidoostelijke regio Murcia werden woensdag de cafés en restaurants gesloten, net zoals in onder meer Catalonië. In de noordelijke regio Cantabria mogen inwoners voorlopig niet naar een andere gemeente.