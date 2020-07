Meer coronabesmettingen in India dan in Rusland

Het aantal coronabesmettingen dat is vastgesteld in India is gestegen naar bijna 700.000. Dat betekent dat het aantal coronagevallen in het land nu hoger ligt dan in Rusland, waar bij ongeveer 681.000 mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen.

Het Indiase ministerie van Volksgezondheid meldt dat het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 697.358, een toename van ongeveer 24.000. Alleen de Verenigde Staten en Brazilië hebben meer coronabesmettingen gemeld.

Het officiële dodental door de uitbraak in India staat op 19.963. Dat is veel lager dan in andere zwaar getroffen landen. De Indiase autoriteiten voerden in maart een strenge lockdown in, maar hebben die later weer versoepeld. Op sommige plaatsen zijn ook weer nieuwe beperkingen ingevoerd om verspreiding van het virus te voorkomen.

Wereldwijd is bij meer dan 11 miljoen mensen vastgesteld dat ze het virus hebben. Het daadwerkelijke aantal coronabesmettingen ligt vermoedelijk veel hoger, omdat niet alle besmette personen worden getest.