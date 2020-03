Meer controles langs Duits-Nederlandse grens wegens coronavirus

De Duitse politie houdt vanwege het coronavirus meer controles langs de Duits-Nederlandse grens. Een woordvoerder van de politie in Kleef zegt dat „we onze aanwezigheid duidelijk vergroten”. Steekproefsgewijs worden auto’s gestopt en wordt de inzittenden gevraagd of ze gezondheidsklachten hebben en waar ze vandaan komen. In verdachte gevallen worden de gezondheidsautoriteiten ingeschakeld. De agenten hebben geen beschermende middelen en dragen hun gewone uniform, aldus de woordvoerder.

De krant Rheinische Post meldde dat bij de politie momenteel vakanties worden opgeschort om meer grenscontroles te kunnen houden. Er zijn ook in Duitsland zelf meer controles langs de weg, met name langs de grenzen van Noordrijn-Westfalen en Saarland.