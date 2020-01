Meer christen- dan Jodenhaat in Italië

Ruim zes procent van de Italianen is antisemitisch, terwijl een zevende deel van de bevolking een afkeer van christenen heeft. Dat blijkt uit recent onderzoek in opdracht van Osservatorio, een Italiaans centrum tegen discriminatie.

Iets meer dan een procent van de Italianen beschouwt de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog een fabel. Volgens de cijfers van Osservatorio denkt 1,3 procent van de Italianen dat de Shoah een legende is. „1,3 procent kun je beschouwen als een percentage van totale idioten, maar het komt wel overeen met 700.000 mensen”, stelde journalist Mattia Feltri deze week in La Stampa. Toch is het cijfer nog aan de lage kant in vergelijking met andere landen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het antisemitisme het minst leeft bij kiezers van Forza Italia, de partij van Silvio Berlusconi. Deze partij is met zo’n 8 procent van het electoraat tegenwoordig echter nauwelijks meer relevant in de Italiaanse politiek. De sterke man van het moment is Matteo Salvini van Lega. Ook hij is allesbehalve een antisemiet. Toch oordelen de aanhangers van zijn partij weinig positief over Joden.

De bevindingen van Osservatorio worden gestaafd door de jaarlijke opiniepeiling van de Anti-Defamation League, die eerder dit jaar in 18 landen werd georganiseerd. Daaruit blijkt dat het antisemitisme in Italië daalt. In de rest van de landen, uitgezonderd Oostenrijk, neemt het verschijnsel alleen maar toe.

In het onderzoek van Osservatorio komt nog iets opmerkelijks aan het licht: Italianen zijn vijandiger gestemd tegenover christenen dan tegenover Joden. Veertien procent moet niets van christenen weten. Daarmee eindigt ook de mythe dat Italië een oerkatholiek land zou zijn. Moslims worden nog minder gewaardeerd. Bijna een derde van de bevolking heeft een negatieve instelling ten opzichte van hen.