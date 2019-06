Meer buitenlandse wagens geflitst in België

De Belgische autoriteiten hebben vorig jaar meer dan 427.000 buitenlanders betrapt op snelheidsovertredingen. Het gaat om een forse toename ten opzichte van eerdere jaren, bericht de krant De Tijd. Die baseert zich op cijfers die minister François Bellot (Verkeer) naar een parlementariër stuurde.

In België zijn vorig jaar in totaal 3,74 miljoen boetes gestuurd naar hardrijders. Daarvan gingen er 427.859 naar buitenlanders. In 2017 waren nog 264.887 buitenlandse voertuigen gespot die harder dan toegestaan over de Belgische wegen reden. In de jaren daarvoor ging het om 280.000 tot 290.000 overtreders uit andere landen.

Minister Bellot is optimistisch over de aanpak van buitenlandse snelheidsduivels. "De samenwerking tussen de Europese landen verloopt perfect. Dankzij de Europese Cross Border Enforcement-richtlijn kunnen buitenlandse overtreders worden geïdentificeerd en kunnen de boetes naar hen worden verzonden."