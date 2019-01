Meer Britse Joden terug naar Duitsland

Het aantal Britse Joden die een aanvraag voor het Duitse staatsburgerschap indienen, blijft stijgen.

Na het besluit in 2016 van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten, steeg het aantal aanvragen van Britse Joden voor het Duitse staatsburgerschap flink.

Voor het referendum was dit aantal stabiel op zo’n 25. Na het besluit, steeg de hoeveelheid aanvragen in 2016 naar 684 en in 2017 nam het aantal met 1667 verzoeken verder toe. Ook in de eerste negen maanden van 2018 zijn er al 1229 aanvragen ingediend, meldde de nieuwssite Politico donderdag.

Van de 1667 verzoeken in 2017 zijn er nog maar zo’n 600 toegekend. Dat komt omdat een groot aantal van de aanvragen nog niet in behandeling zijn, verklaarde een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken tegen de nieuwssite.

Britse Joden doen een beroep op artikel 116 in de Duitse grondwet. Dat artikel biedt de mogelijkheid dat nakomelingen van hen die tijdens de nazitijd tussen 1933 en 1945 om „politieke, racistische of religieuze redenen” zijn gevlucht, in hun rechten worden hersteld.

Voor Joden is de kans op het verkrijgen van het Duitse staatsburgerschap via artikel 116 groot. Maar zo’n 1 procent wordt afgewezen. Het hoge slagingspercentage wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat twijfelachtige aanvragen al tijdens een consultatie worden ontmoedigd door medewerkers, meende de woordvoerder.

Niet alleen Duitsland ontvangt meer verzoeken van Joodse Britten. Ook Portugal zag sinds het referendum het aantal aanvragen voor een Portugees paspoort flink stijgen.