Meer Britse flats blijken niet brandveilig

Zeker zestig hoge gebouwen in het Verenigd Koninkrijk voldoen niet aan de brandveiligheidseisen. Dat blijkt uit testen die zijn uitgevoerd na de dodelijke brand in een woontoren in Londen, meldde de Britse regering zondag.

Britse functionarissen nemen in de nasleep van de brand in de Grenfell Tower ongeveer zeshonderd hoge gebouwen onder de loep. Duizenden Londenaren moesten vrijdag hun appartementen verlaten, nadat de brandweer had geconcludeerd dat de flatgebouwen te onveilig waren.

Door de brand in de Grenfell Tower kwamen eerder deze maand zeker 79 mensen om het leven. De brand is vermoedelijk ontstaan in een koel-vriescombinatie. Het vuur kon zich daarna razendsnel verspreiden door de brandbare gevelbekleding op de woontoren.