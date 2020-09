Meer bewaking voor herstellende Navalni in Duitsland

De Duitse autoriteiten verscherpen de bewaking van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni nu zijn gezondheidstoestand verbetert. Duitse media meldden donderdag dat de bewaking wordt opgeschroefd onder andere omdat verwacht wordt dat hij meer bezoek gaat krijgen.

De 44-jarige Aleksej Navalni, een prominent criticus van de Russische president Vladimir Poetin, ligt in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Volgens de Duitse regering heeft laboratoriumonderzoek „ondubbelzinnig bewijs” geleverd dat hij is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep.

Maandag werd al gemeld dat Navalni uit zijn kunstmatige coma was gewekt en aanspreekbaar was. Inmiddels is zijn toestand verder verbeterd en hij zou inmiddels weer kunnen spreken. Vermoedelijk kan hij zich ook details herinneren van het moment dat hij onwel werd in het vliegtuig. Daarmee wordt ook het risico op een nieuwe aanslag groter.