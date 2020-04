Meer bemanningsleden Amerikaans vliegdekschip besmet

Steeds meer bemanningsleden van het Amerikaanse vliegdekschip USS Theodore Roosevelt blijken besmet met het coronavirus. Het aantal infecties steeg naar 230. Inmiddels is ruim 70 procent van de 5000-koppige bemanning getest.

Volgens nieuwszender CNN zijn veel minder opvarenden van boord gehaald dan aangekondigd. De marine wilde vorige week al 2700 man weghebben, maar het zouden er tot nu toe zo’n 2000 zijn, aldus een CNN-verslaggever.

Over de coronabesmettingen op een van de grootste oorlogsschepen ter wereld brak ook een politieke rel uit. De Amerikaanse minister van Marine Thomas Modly zag zich gedwongen excuses aan te bieden aan de voormalig commandant van het vliegdekschip, Brett Crozier. Hij had Crozier eerder naïef en dom genoemd. De commandant was na kritiek op de aanpak van het coronavirus op zijn schip overgeplaatst.

De uitspraken van de minister leidden tot flinke ophef en er werd door meerdere Democraten van de oppositie gevraagd om zijn aftreden. Tijdens een persconferentie in het Witte Huis suggereerde president Donald Trump dat hij de situatie mogelijk zou kunnen oplossen. Niet veel later kwamen de excuses van Modly.

In een door hemzelf gelekte brief meldde de kapitein dat het virus op het schip om zich heen greep en hij vroeg om maatregelen. De brief lekte deze week naar de media en bracht het Pentagon in verlegenheid. Niet om de inhoud maar om het lekken moest Crozier wijken.