Meer arrestaties in Iran na betogingen

Bij demonstraties in de Iraanse stad Arak zijn zo’n honderd mensen gearresteerd. De arrestaties werden verricht nadat betogingen uitliepen op rellen, melden lokale media. Volgens de gouverneur van Arak, Ali Aghasadeh, raakten bij eerdere onlusten twaalf agenten gewond.

Aghasadeh liet weten dat hij informatie hoopt te achterhalen over mogelijk nieuwe acties. Iran blokkeerde een aantal sociale media en apps om de vele betogingen in het land te stoppen. Onder meer Instagram en de boodschappen-app Telegram zijn geblokkeerd om de orde te bewaren en de veiligheid van de bevolking te verzekeren.

Naast de arrestaties in Arak, dat ten zuiden van Teheran ligt, werden zaterdag ongeveer tweehonderd betogers opgepakt in de hoofdstad. Aanleiding voor de protesten vormen prijsstijgingen, corruptieverdenkingen en het uitblijven van economische vooruitgang die de huidige president Hassan Rohani in het vooruitzicht heeft gesteld.