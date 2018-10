Meer Amerikanen geloven in herverkiezing Trump

Steeds meer Amerikanen geloven dat de Amerikaanse president Donald Trump in 2020 wordt herkozen. Volgens een peiling van CNN gelooft 46 procent daarin, terwijl 47 procent sceptisch is over zijn kansen. In maart geloofde 54 procent van de Amerikanen niet in een tweede termijn voor Trump.

In het bijzonder steeg dit aandeel bij mannen, onafhankelijke kiezers en degenen die geïnteresseerd zijn in de tussentijdse verkiezingen van begin november. Bij die verkiezingen stemmen de kiezers voor alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden en meer dan 35 van de 100 senatoren.

Onder de Democratische rivalen leidt volgens CNN de voormalige plaatsvervanger van oud-president Barack Obama. Van de Democraten of met de Democraten sympathiserende kiezers ziet 33 procent Joe Biden als een kandidaat.