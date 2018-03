Meer aanvallen Turkse instellingen Duitsland

Het aantal aanvallen op Turkse instellingen in Duitsland is de afgelopen maanden sterk gestegen. Aanleiding zou volgens Duitse media het Turkse offensief zijn in de Koerdische enclave Afrin in het noorden van Syrië.

Sinds begin dit jaar registreerden de autoriteiten 37 aanvallen op Turkse moskeeën, cultuurverenigingen en restaurants. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Over heel 2017 waren dat dertien gevallen.

De afgelopen dagen waren er incidenten in de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Berlijn, Sleeswijk-Holstein en Baden-Württemberg. Daarbij ging het vooral om brandbommen of werd op een andere manier brand gesticht.