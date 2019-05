Meer aanklachten tegen verdachte Christchurch

De verdachte van het bloedbad bij moskeeën in Nieuw-Zeeland wordt nu ook vervolgd voor terrorisme. De autoriteiten verdenken Brenton Tarrant verder van de moord op 51 mensen en veertig pogingen tot moord.

De Nieuw-Zeelandse politie meldt dinsdag dat de nabestaanden en overlevenden zijn geïnformeerd over de nieuwe aanklachten tegen de vermeende schutter. Tarrant zou op 15 maart het vuur hebben geopend bij de islamitische gebedshuizen in de stad Christchurch. Hij zond beelden van de moordpartij live uit via Facebook.