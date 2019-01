Meegesleepte man in Luik was gevallen

De man die in Luik was meegesleept door een auto, is daar mogelijk toch niet aan vastgebonden, zoals de politie eerst had gemeld. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie is de man midden op straat gevallen. Een eerste auto kon hem ontwijken, maar de tweede auto mogelijk niet. Het kan zijn dat de man zich heeft vastgeklampt aan die auto.

De 26-jarige man ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Het incident gebeurde op het Sint-Lambertusplein in het centrum van Luik. Waardoor de man viel, is niet bekend.

Ooggetuigen zagen dat een auto een lichaam voortsleepte. Agenten kwamen ter plekke, maar vonden alleen nog maar een schoen. Later sloegen twee mensen in de Luikse voorstad Ans alarm, toen ze zagen dat er iemand onder hun auto hing. De inzittenden, twee vijftigers, zijn meegenomen naar een politiebureau.