Mediterraanse orkaan Ianos aan land in Griekenland

De mediterraanse orkaan Ianos is aan land gekomen in Griekenland. De zogeheten ‘medicane’ treft momenteel de Ionische eilanden voor de Griekse kust, zoals Corfu, Kefalonia en Zakynthos.

Bij de storm zijn volgens de Griekse autoriteiten windsnelheden van meer dan 100 kilometer per uur gemeten. Meerdere vluchten die naar Kefalonia zouden gaan, moesten uitwijken vanwege de harde wind.

Mensen die zich in de buurt van de storm bevinden, is geadviseerd te blijven waar ze zijn. In 2017 overleden meer dan twintig mensen door een zware storm in Griekenland.