Medische vluchten vanuit Jemen hervat

Medische vluchten vanuit de Jemenitische hoofdstad Sanaa worden maandagmiddag na twee jaar onderhandelen hervat. Het gaat om chronisch zieke burgers die door de burgeroorlog vastzitten in Jemen. In eigen land is niet voldoende medisch materiaal aanwezig, vanwege de burgeroorlog die daar sinds 2014 gaande is.

Na tussenkomst van de Verenigde Naties kon een overeenkomst worden bereikt tussen de Houthi’s die Sanaa controleren en de militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië om mensen die ernstig ziek zijn te evacueren. Maandag vertrekken zeven mensen, de rest volgt de komende dagen. Dertig mensen worden naar Caïro gebracht en dertig naar Amman.

Volgens de Noorse Vluchtelingenraad, die actief is in Jemen, hebben nog veel meer Jemenieten dringend zorg nodig. Er zijn de afgelopen jaren volgens de Noorse organisatie zeker 32.000 mensen overleden die in Jemen niet de noodzakelijke medische behandelingen konden krijgen.