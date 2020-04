‘Medische noodvoorraad VS bijna leeg’

De noodvoorraad met medische beschermingsmiddelen van de Amerikaanse federale overheid is bijna uitgeput. De miljoenen mondmaskers en andere voorraden zijn vrijwel allemaal uitgedeeld, zegt een anonieme regeringsfunctionaris tegen The New York Times.

Gouverneurs van de staten vragen de federale overheid in Washington om dergelijke beschermingsmiddelen. Ze moeten voorkomen dat hun medisch personeel besmet raakt met het nieuwe coronavirus. In de VS zijn inmiddels meer dan 200.000 besmettingen met het virus vastgesteld.

Het federale bureau voor rampenbestrijding FEMA verstrekte bijna 12 miljoen mondmaskers van het type N95, ruim 5 miljoen gezichtsschermen, 22 miljoen medische handschoenen en ruim 7100 beademingsapparaten. Er wordt nu alleen nog een „kleine hoeveelheid” beschermende uitrusting achter de hand gehouden voor medisch personeel van de federale overheid.

De bron zegt dat nog wel 9400 beademingsapparaten beschikbaar zijn. De coronacrisis heeft in de VS geleid tot tekorten aan dergelijke medische apparatuur, vooral in de zwaar getroffen staat New York.