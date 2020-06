Medische keuring Trump: ruim 110 kilo en gezond

De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor de derde keer sinds zijn aantreden de medische keuring doorstaan. Dat staat in een document van het Witte Huis. Trump is gezond, weegt ruim 110 kilogram en is 191 centimeter lang.

Verder werd bekendgemaakt dat de president een bloeddruk heeft van 121 en is zijn hartslag 63 slagen per minuut. Volgens zijn doktoren zijn er verder geen noemenswaardige zaken te benoemen.

Trump (73) staat erom bekend dat hij een voorliefde heeft voor junkfood en een afkeer van lichaamsbeweging, op het spelen van een rondje golf na.