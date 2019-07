Medische hulpgoederen aangekomen in Caracas

In de Venezolaanse hoofdstad Caracas is 34 ton aan medische hulpgoederen aangekomen. Het gaat volgens het Rode Kruis onder meer om antibiotica en ontstekingsremmers, maar ook om apparatuur als defibrillatoren.

Venezuela verkeert in een diepe crisis. De economie van het Zuid-Amerikaanse land is ingestort en miljoenen inwoners zijn de afgelopen jaren naar het buitenland vertrokken. De door Juan Guaidó geleide oppositie en de regering van de socialistische president Nicolás Maduro ruziën over wie de echte leider van het land is.

Het Rode Kruis probeert de Venezolaanse gezondheidszorg te ondersteunen door medicijnen en apparatuur te sturen. De jongste lading is afkomstig van de Italiaanse tak van de hulporganisatie, die steun kreeg van de Italiaanse overheid en particuliere donateurs. De lading heeft een waarde van ongeveer 3 miljoen euro.