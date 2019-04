Medische drones redden levens in Ghana

Drones zijn soms dodelijke wapens, maar in Ghana worden ze juist ingezet om levens te redden. Zo’n 120 onbemande luchtvaartuigen vliegen vanaf deze week rond in het Afrikaanse land om gezondheidscentra te voorzien van vaccins en medicijnen. Zo grootschalig zijn drones niet eerder gebruikt voor medische doeleinden.

Vanuit vier distributiecentra gaan de drones 2000 klinieken bevoorraden. Ze bezorgen bijvoorbeeld bloed, vaccins tegen rabiës of tegengif om slangenbeten te behandelen. Artsen kunnen met een tekstbericht bestellingen doen. In de meeste gevallen kan dan binnen een halfuur een drone ter plaatse zijn met de benodigde middelen.

De vliegmachientjes kunnen 110 kilometer per uur afleggen, een snelheid die over de weg bij lange na niet haalbaar is in het moeilijk begaanbare land. Ladingen worden afgeworpen met een kleine parachute.

„Niemand in Ghana mag sterven omdat een noodzakelijk medicijn in noodgevallen niet beschikbaar is”, zei president Nana Akufo-Addo woensdag bij de aanvang van het project, dat is opgezet met hulp van onder meer de vaccinatieorganisatie GAVI en de Bill & Melinda Gates Foundation.