Medisch onderzoek brengt ontvoerde Huma verder in het nauw

Medisch onderzoek van de Pakistaanse politie zou hebben uitgewezen dat het veertien jaar oude rooms-katholieke meisje Huma Younes al zeventien jaar is.

Daarmee zou ze al snel oud genoeg zijn voor een huwelijk met haar ontvoerder. De internationale hulporganisatie Kerk in Nood meldde vrijdag deze „nieuwe ontwikkeling in de rechtsgang” rondom Younes. Het meisje werd in oktober 2019 in Karachi ontvoerd en verkracht. Vervolgens zou ze zijn gedwongen zich tot de islam te bekeren en met haar ontvoerder te trouwen.

Hoewel de politie stelt dat ze Younes niet voor de rechtbank wisten te krijgen, zoals door de rechters gevraagd, lieten ze het meisje wel een medische test ondergaan. Daaruit zou blijken dat ze zeventien jaar is. De geboortedatum op haar geboorteakte, doopakte en schoolinschrijving –door haar ouders aan de rechters verstrekt– is echter 22 mei 2005. Tegen de ontvoerder, Abdul Jabbar, is geen arrestatiebevel uitgevaardigd. Ook geldt er geen bevel om Younes thuis te brengen.