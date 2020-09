Medisch experts Fauci en Redfield bezorgd over adviseur van Trump

De twee vooraanstaande volksgezondheidsexperts van de Verenigde Staten, dokters Anthony Fauci en Robert Redfield, zijn bezorgd dat een Witte Huis-adviseur foutieve of misleidende informatie over de corona-epidemie geeft aan president Donald Trump. Fauci vreest dat adviseur Scott Atlas, die recentelijk aan Trumps coronateam werd toegevoegd, de president informatie geeft die „echt uit de context is gehaald of zelfs incorrect is”.

Enkele uren voordat Fauci, directeur van het Amerikaanse Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten, die uitspraak deed bij nieuwszender CNN, uitte Robert Redfield, directeur van het Centrum voor ziektecontrole en preventie (CDC), diezelfde zorg. „Alles wat hij zegt is onjuist”, zou viroloog Redfield aan boord van een vlucht hebben geklaagd. Tegen nieuwszender NBC gaf Redfield daarna toe dat hij het over Scott Atlas had.

Atlas, een neuroradioloog die niet gespecialiseerd is in infectieziekten, ligt onder vuur omdat hij het belang van het dragen van mondmaskers bagatelliseert en vanwege zijn voorkeur voor het groepsimmuniteitsprincipe, dat inhoudt dat een infectieziekte zich minder snel verspreidt als er genoeg mensen immuun zijn geworden na besmet te zijn geweest of te zijn ingeënt.

Het Witte Huis staat erop dat er geen strategie naar dat principe is, hoewel Trump er laatst wel op zinspeelde en maandag herhaalde dat de VS volgens hem dichtbij het einde van de epidemie zijn. Medici van Atlas’ alma mater Stanford University en andere volksgezondheidsexperts hebben diens zienswijze eerder al veroordeeld.

„Alles dat ik heb gezegd komt direct uit de data en de wetenschap”, hield Atlas maandag vol in een verklaring van het Witte Huis. Het CDC stelt dat Redfields uitspraken over Atlas slechts een kant weergeven van „een privédiscussie over een aantal dingen die hij in het openbaar heeft gezegd over Covid-19”.

Het CDC zei dat Redfield met Atlas van mening verschilt over het dragen van mondmaskers, besmettingen bij de jeugd en groepsimmuniteit, maar dat Redfield het over andere dingen met Atlas eens is.

Het Witte Huis had niet direct commentaar op de vraag of Redfield moet vrezen voor zijn positie. „Als de president zijn vertrouwen in iemand kwijtraakt, zal je het merken”, aldus een hoge regeringsfunctionaris.

Trump sprak Redfield eerder deze maand tegen over de verwachte tijdsduur voor er een coronavaccin is en zei daarbij dat de CDC-directeur „in de war” is. Eerder bekritiseerde hij Redfield omdat hij had gezegd dat gezichtsbedekking net zo effectief als een vaccin zou kunnen zijn. „Als we dat allemaal zouden doen, zou deze pandemie in acht tot 12 weken voorbij zijn”, zei Redfield tegen NBC.