‘Medicijn tegen nieuw coronavirus laat op zich wachten’

Het is onwaarschijnlijk dat er snel een effectieve behandeling wordt gevonden voor het nieuwe coronavirus, voorziet Marion Koopmans, hoofd van de afdeling virologie bij Erasmus MC. Het academische ziekenhuis in Rotterdam is betrokken bij onderzoek naar het virus, dat onlangs uitbrak in de Chinese stad Wuhan.

Meestal zorgen coronavirussen voor relatief milde klachten zoals verkoudheid, maar bij het nieuwe coronavirus spelen koorts, kortademigheid en ernstige longklachten op. „Dat verschil is zo groot, omdat de meeste mensen immuun zijn geworden voor veel van deze virussen, maar voor dit nieuwe type niet. De afweer werkt dan maar beperkt”, zegt Koopmans. De hoogleraar virologie denkt dat de ziekteverwekker qua ernstigheid tussen de mildste variant van het coronavirus en het gevaarlijke SARS-virus in ligt. SARS veroorzaakte in 2003 veel onrust eiste over de hele wereld bijna achthonderd levens.

Volgens Koopmans is een juiste diagnose stellen al een lastige stap. „De eerste symptomen zijn verkoudheid en longontsteking, maar dat komt niet alleen bij coronavirussen voor. Dat zou in het laboratorium getest moeten worden, wat dus ook bij de inwoners van Wuhan gebeurt.”

Ze zegt erbij dat het nog te vroeg is om definitieve uitspraken te doen en dat China nu bezig is met het testen van behandelingen. Er wordt daarbij gekeken of bestaande behandelingen voor soortgelijke virussen effect hebben.