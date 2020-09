Media VS: verkiezingsdebat chaotisch, turbulent, vurig, ontspoord

Het eerste verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Democratische presidentskandidaat Joe Biden is door de Amerikaanse media ontvangen als een chaotisch en hard gevecht. Hoewel Amerikaanse media niet unaniem een duidelijke winnaar hebben uitgeroepen, wijzen alle media erop dat Trump zich niet aan de vooraf gemaakte afspraken hield.

The New York Times meldt dat het debat vooral neerkwam op Trump die zijn Twitter-feed richting Biden bleef schreeuwen. Trump „kwam door het hele debat heen zonder het Amerikaanse volk te vertellen wat hij in een tweede termijn zal doen”, aldus de krant. Trump, die Biden had kunnen aanvallen op diens kwetsbare punten, liet volgens de krant vooral zichzelf van zijn slechtste kant zien.

„Trump onderbrak zowel Biden als Wallace (de debatleider) geregeld, haalde uit naar Bidens zoon, ging over zijn spreektijd heen en negeerde andere regels”, schrijft de Washington Post. „Toen Trump werd gevraagd of hij racisten veroordeelde, weigerde hij dat.” De Washington Post benadrukt ook dat Trump opnieuw ongefundeerde twijfel zaaide over stemmen per post.

„Eerste presidentieel debat ontaardt in chaos nadat Trump de avond ontregelt met beledigingen en interrupties”, kopt nieuwszender CNN op de website. Ook nieuwszender NBC legt de nadruk op Trumps ontregelende optreden.

Nieuwszender Fox News, die geregeld op de hand van de president is, beschrijft het debat als „vurig” en stelt dat het debat „ontaardde in aanvallen op Hunter Biden en kinderachtige scheldpartijen”. Hunter is Bidens zoon. „Toen Trump in de aanval ging probeerde Biden hem het zwijgen op te leggen door de president een „clown” en een „leugenaar” te noemen”, aldus Fox News.

De nieuwszender, tevens de broodheer van moderator Chris Wallace, wijst erop dat Wallace de president regelmatig terechtwees vanwege diens lak aan de vooraf gemaakte afspraken. „De door de wol geverfde journalist speelde vaak eerder de rol van een worstelscheidsrechter dan die van een moderator”, aldus Fox News.