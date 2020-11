Ook in de staten South Carolina, Kansas, Missouri en Utah heeft Donald Trump volgens Amerikaanse media de presidentsverkiezingen gewonnen. De uitkomst geldt in al deze staten niet als een verrassing. Ze waren door Amerikaanse media vooraf al als ‘rood’ aangemerkt, de kleur van de Republikeinse Partij. In 2016 stemden de meeste kiezers in deze staten ook voor Trump. In de peilingen lag de president er duidelijk voor.

Missouri levert 10 kiesmannen op, South Carolina 9, Kansas en Utah beide 6.