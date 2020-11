Media VS: Biden wordt president met zege in Pennsylvania

Joe Biden wordt de 46e president van de Verenigde Staten. Volgens onder meer CNN en NBC wint hij in de belangrijke swing state Pennsylvania, wat hem 20 kiesmannen oplevert en dat is genoeg voor de overwinning.

De overwinning van Biden volgt op een slepende nek-aan-nekrace tussen Biden en president Donald Trump in Pennsylvania. Media durfden het dagenlang niet aan om een winnaar aan te wijzen in die staat. Het is nog onduidelijk hoe president Trump zal reageren op de winst van Biden. Hij had zichzelf al uitgeroepen tot winnaar en klaagde dat de verkiezing van hem wordt gestolen.

De 77-jarige Biden wordt nu de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis. Zijn ‘running mate’ Kamala Harris schrijft ook geschiedenis. Zij wordt zowel de eerste vrouwelijke als de eerste zwarte vicepresident van de Verenigde Staten. Trump wordt de eerste president sinds George H.W. Bush in 1992 die geen tweede termijn krijgt.