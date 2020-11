Media VS: Biden op 264 kiesmannen, Trump op 213

De Democraat Joe Biden heeft grote stappen gezet richting het Witte Huis. Amerikaanse media voorspellen dat hij gaat winnen in belangrijke staten als Michigan en Wisconsin, twee staten die in 2016 nog naar Donald Trump gingen. Die zag zijn kansen op herverkiezing daardoor slinken.

Oud-vicepresident Biden heeft volgens sommige voorspellingen al 264 kiesmannen achter zich. Dat betekent dat hij net onder de cruciale grens zit van 270 van de 538 kiesmannen die een kandidaat nodig heeft om te winnen. Trump staat volgens uiteenlopende voorspellingen op 213 (CNN) of 214 (Fox News) kiesmannen.

Sommige media zijn voorzichtiger en schatten dat Biden nu kan rekenen op 253 kiesmannen. Dat komt omdat sommige media al voorspellen dat de staat Arizona (11 kiesmannen) naar de Democraat gaat, terwijl andere nieuwszenders zich nog niet durven te wagen aan zo’n voorspelling. Biden zou de eerste Democratische presidentskandidaat sinds 1996 zijn die wint in de zuidelijke staat.

In de meeste staten is al duidelijk wie er gaat winnen. Het is nog spannend in Pennsylvania (20 kiesmannen), North Carolina (15), Georgia (16) en Nevada (6). Ook in Alaska (3) is formeel nog onduidelijk wie er gaat winnen, maar die staat gaat al tientallen jaren steevast naar de Republikeinen.

Trump heeft de overwinning al uitgeroepen. Hij deed dat in de verkiezingsnacht, toen het beeld voor hem een stuk rooskleuriger was. De president wist zich tot teleurstelling van de Democraten staande te houden in belangrijke staten als Florida (29 kiesmannen), Texas (38) en Ohio (18).

De president zei ook dat een poging wordt gedaan de verkiezingen te „stelen” en klaagde op Twitter dat zijn voorsprong in belangrijke staten „op magische wijze” verdween. Twitter plaatste vervolgens een waarschuwing bij dat bericht. Daar stond in dat de inhoud mogelijk misleidend is.

Het campagneteam van de president wil nu via de rechter gedaan krijgen dat het tellen van de stemmen tijdelijk wordt gestaakt in cruciale ‘swing states’ Pennsylvania en Michigan. Ook vraagt het team van Trump een hertelling in Wisconsin.

Ook Biden toont zich optimistisch over zijn kansen. „Het is duidelijk dat we winnen in genoeg staten om de 270 kiesmannen te bereiken die we nodig hebben om het presidentschap binnen te halen”, zei de Democraat in Delaware. Hij benadrukte de overwinning nog niet uit te roepen.

Kandidaten winnen presidentsverkiezingen niet door landelijk de meeste stemmen te krijgen, maar door voldoende kiesmannen achter zich te krijgen. Als Trump de verkiezingen verliest, zou hij de eerste president sinds 1992 zijn die geen tweede termijn krijgt. Toen verloor zijn partijgenoot George H.W. Bush van de Democraat Bill Clinton.