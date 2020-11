Media: terreuralarm in Wenen na aanval op synagoge

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zou er terreuralarm zijn na een aanval op een synagoge. Volgens de krant Kronen Zeitung is er geschoten. Een bewaker van het gebedshuis, een agent, zou levensgevaarlijk gewond zijn geraakt. Volgens andere media is er een dode gevallen.

De politie wilde in een tweet alleen bevestigen dat er een grotere operatie gaande is.

De schutter zou op de vlucht zijn, aldus de krant verder. Elders vielen ook schoten.

Joodse burgers zijn door een joodse organisatie opgeroepen niet naar buiten te gaan.