Media: Rivalen Israël vormen noodregering

De grote rivalen in de Israëlische politiek gaan een noodregering vormen om uit de impasse te komen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en uitdager Benny Gantz zijn dat overeengekomen onder druk van de coronacrisis, melden Israëlische media.

Netanyahu zal achttien maanden de regering van nationale eenheid leiden, daarna is het de beurt aan Gantz.

Medewerkers van Netanyahu's rechts-conservatieve Likud-partij en Gantz's partij Blauw-Wit (centrumlinks) waren niet beschikbaar voor commentaar. Maar de twee politici gaan elkaar maandagavond ontmoeten nadat ze vooruitgang hadden geboekt in de coalitiegesprekken. Beide partijen benadrukken de noodzaak van een grote coalitie om het coronavirus te kunnen bestrijden.

Het afgelopen jaar konden de Israëliërs drie keer naar de stembus. Maar geen van de verkiezingen leverde een winnaar met een meerderheid in het parlement op. De onderhandelingen tussen Netanyahu en Gantz liepen steeds op niets uit. Tegen de premier loopt een corruptiezaak, maar hij eiste bijvoorbeeld vetorecht bij de benoeming van rechters.

Zonder akkoord waren er opnieuw verkiezingen gekomen. De Israëlische president Rivlin had het parlement onlangs nog de opdracht gegeven zelf maar te kijken of het een regering kon vormen. Gantz had het na de jongste verkiezingen in maart geprobeerd, maar zonder resultaat. Door zijn streven naar een grote coalitie viel zijn Blauw-Wit wel uit elkaar. Van het blok bleven nog zeventien zetels over. Likud heeft 36 van de 120 zetels in het parlement.

Door de coronacrisis is het proces tegen Netanyahu uitgesteld tot 24 mei. Hij zou zich onder meer hebben laten omkopen door ondernemers. De premier ontkent.