Media-miljardair Si Newhouse (89) overleden

Samuel ’Si’ Newhouse jr., de uitgever van een aantal van de bekendste Amerikaanse bladen zoals Vogue, The New Yorker en Vanity Fair, is zondag thuis overleden op 89-jarige leeftijd. Dat heeft een woordvoerder van de familie bevestigd tegen The New York Times.

De media-miljardair bouwde het bedrijf van zijn vader uit tot een conglomeraat met 25.000 medewerkers. Advance Publications Inc. staat op de veertigste plaats van de Forbes-lijst 2017 van grootste Amerikaanse privéondernemingen. Het vermogen van Newhouse wordt geschat op 12,7 miljard dollar (10,7 miljard euro), waarmee hij in de top 35 van de rijkste Amerikanen staat. Zijn jongere broer Donald is goed voor 11,7 miljard.

Behalve de bladendivisie Condé Nast bezit Advance Publications ook nog tientallen Amerikaanse kranten, radiostations en kabeltelevisienetwerken.