Bij een steekpartij in een park in de Engelse stad Reading zouden meerdere doden zijn gevallen. De Britse krant The Telegraph meldt zeker drie doden. Er zijn ook meldingen over meerdere ernstig gewonden.

Reading ligt niet ver van Londen. De steekpartij was in het park Forbury Gardens, naar verluidt na een betoging tegen racisme en politiegeweld. Maar de steekpartij zou daar niets mee te maken hebben gehad. Iemand zou willekeurig personen hebben gestoken,